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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقب الهجوم الدامي.. عودة الحياة الي طبيعتها بمطار عدن

الأحد 03/يناير/2021 - 09:30 ص
الهجوم بمطار عدن
الهجوم بمطار عدن
منار أحمد
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قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الأحد، أن الحركة في مطار عدن اليمني تعود الي طبيعتها، مع استئناف الملاحة الجوية والرحلات، بعد الهجوم الدامي الذي طال المطار، الأربعاء الماضي.

ونقلت الصحيفة عن وزير النقل عبد السلام حميد، إشادته بالجهود التي بذلت في تجهيز المطار، وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به في وقت قياسي.

وعملت فرق الصيانة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، خلال الأيام الماضية وبشكل مستمر على إزالة مخلفات التفجير من صالات المطار وتنظيفها، على أن تُستكمل بقية أعمال الصيانة مع إعادة تشغيل المطار.

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شكل فريقًا للوقوف على الأضرار التي تعرض لها مطار عدن، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية بالمحافظة، وإدارة مطار عدن، بعد الاعتداء الذي وقع لحظة وصول أعضاء من الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة.

في حين شرعت الحكومة اليمنية في معركتها لإصلاح الاقتصاد عبر فتح ملف البنك المركزي، وقد شدد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبد الملك في أول تحرك اقتصادي له، أمس السبت، على "أهمية التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي بحسابات البنك المركزي، بما يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولي".

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