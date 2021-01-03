التوصل إلى خلايا الأوعية الدموية المسببة للالتهابات المزمنة للبدناء

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عن أنه عند امتلاء الخلايا الدهنية فى الجسم بالدهون الزائدة، تلتهب الأنسجة المحطية بها.. هذا الإلتهاب المزمن منخفض المستوى هو أحد العوامل الدافعة وراء العديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة الآن.واكتشف علماء فى جامعة جنوب غرب واشنطن نوعا من الخلايا المسؤولة، على الأقل فى الفئران، عن إحداث هذا الالتهاب فى الأنسجة الدهنية، وقد تؤدى النتائج المتوصل إليها، فى تطوير طرق جديدة لعلاج السمنة".وقالت الدكتورة "رانا جويتا"، أستاذ مساعد الطب الباطنى فى كلية الطب جامعة "واشنطن":" أنه من الأمراض المصاحبة التى نربطها بزيادة الوزن، السرطان، السكر وأمراض القلب والعدوى، فمن خلال تحديد هذه الخلايا، اتخذنا خطوة نحو فهم بعض الأبحاث الأولية التى تساهم فى هذا الإلتهاب.وأضافت:" عندما يستهلك الشخص سعرات حرارية أكثر مما هو مطلوب يتم تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون ثلاثية داخل الأنسجة الدهنية، والمعروفة أيضا بإسم الأنسجة الدهنية البيضاء (WAT)".يعرف الباحثون أنه في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، تصبح الأنسجة الدهنية البيضاء (WAT ) مرهقة، وتبدأ الخلايا الدهنية في الموت وتنشط الخلايا المناعية، لكن الآلية الدقيقة التي يحدث بها هذا الإلتهاب ليست مفهومة تمامًا حتى الآن، بينما ركزت العديد من الدراسات على جزيئات الإشارات التي تنتجها الخلايا الدهنية أو الخلايا المناعية في الأنسجة الدهنية البيضاء (WAT) والتي قد تساهم في الإلتهاب.