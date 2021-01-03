زعيم المعارضة التركية: إصلاحات أردوغان فى خياله فقط

طالب كمال كلتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاعتذار للمحجبات، وقال: «عليه أن يخرج ويعتذر لجميع النساء لا يمكن لأي امرأة أن تكون زينة لأحد أبواب العرض. بالنسبة لي، هذا الموضوع مغلق، نجادل عبثًا. أنا أحترم ملابسك، إيمانك».وذلك على خلفية تصريحات أردوغان في حق كلتشدار أوغلو، حيث قال: «إن رئيس حزب الشعب الجمهوري يصطحب معه فتيات محجبات كعارضات أزياء محاولًا خداع الأمة».وأضاف كلتشدار أوغلو خلال حديثه لقناة «خلق تي في» التركية: «سنصل إلى السلطة مع أصدقائنا، ليس لدينا وقت للتعامل مع أسلوب الحياة الخاصة لأي شخص، ولن نفعل ذلك».وهاجم كلتشدار أوغلو خلال حديثه سياسات أردوغان، وقال: «أهداف أردوغان لا علاقة لها بإثراء الدولة أو التخلص من البطالة لقد ترك هذه الأعمال أردوغان يجلس في القصر الرئاسي، وتوجد في خياله.. تركيا جديدة ابتكرها في خياله فقط، جميع من في القصر يتقاضون 4-5 رواتب».