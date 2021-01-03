«الإحصاء»: 115 مليون دولار زيادة فى صادرات مصر لقبرص خلال عام

شهدت الصادرات المصرية لقبرص تناميًا بنسبة 264% خلال عام، لتصل إلى 158.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 43.6 مليون دولار خلال الأشهر نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 115 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وفى المقابل، سجلت واردات مصر من قبرص تراجعًا لـ 8.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 39.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 30.5 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2020، مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار خلال عام، كما تراجع إجمالي واردات مصر من العالم من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.