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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فلسطين تقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة تفشى كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 06:57 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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أعلنت الحكومة الفلسطينية، إجراءات جديدة للوقاية ومواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، للأسبوعين المقبلين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت- إن ذلك جاء بعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء واستنادًا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتضمنت الإجراءات، انتظام الدوام المدرسي للصفوف الأساسية من الأول إلى السادس، بالإضافة إلى الصف الثاني عشر "التوجيهي" فقط ولمدة أسبوعين، وذلك وفق نظام التعليم المدمج، على أن ينتظم دوام باقي الصفوف بعد أسبوعين، وفقًا لتعليمات وإجراءات ستصدر عن وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، مع انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال خلال هذه المدة.

كما تقرر إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها اعتبارًا من صباح غد الأحد مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، كما تم منع الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات كافة بما فيها محافظة القدس اعتبارًا من مساء غدٍ ولمدة أسبوعين باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.

وبموجب الإجراءات يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا.. ويمنع منعًا باتًا دخول أهالي أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات الفلسطينية، كما تمنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية، ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

وتقرر كذلك منع الحركة والتنقل والانتقال كليا ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء فلسطين كافة يوميًا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحًا اعتبارًا من مساء غد ولمدة أسبوعين.. كما تمنع الحركة تماما في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

وتقرر أيضا تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد على 30% من طاقتها البشرية، فيما تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد على 30% من العاملين فيها.

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