غياب الفنانين عن جنازة والدة زوجة آسر ياسين (فيديو)

أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على والدة زوجة الفنان آسر ياسين بساحة مسجد الإمام الشافعي عصر اليوم، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتلقى آسر واجب العزاء من أصدقائه وأقاربه وسط غياب تام للفنانين.وكانت والدة زوجة الفنان آسر ياسين توفيت مساء أمس الجمعة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأعلن ياسين خبر وفاتها وأن الجنازة تشيع من مسجد الإمام الشافعي عقب صلاة العصر والعزاء على المقابر بحضور أفراد الأسرة.وكان الفنان آسر ياسين قد أصيب هو الآخر بفيروس كورونا خلال مشاركته بمهرجان الجونه السينمائي ولكنه تعافى منها خلال فترة عزله.