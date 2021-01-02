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السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عقوبات إهمال صيانة إعلانات الطرق

السبت 02/يناير/2021 - 02:43 م
صيانة إعلانات الطرق
صيانة إعلانات الطرق
مني هيبة
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ألزم قانون تنظيم الإعلانات في الطرق العامة، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ديسمبر الماضي، المعلن القائم باستغلال أماكن الاعلانات واللافتات الخارجية في الشوارع، بصيانة وتنسيق الإعلان أو الافتة المرخص له بها، وذلك وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة، بعد مضي 15 يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من الجهة المختصة، تقوم تلك الجهة بهذه الأعمال على نفقته، وتُحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

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