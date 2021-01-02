شروط الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة

المستندات المطلوبة لبرنامج تكافل وكرامة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل بلغ 2 مليون و175 ألف أسرة، فى حين بلغ عدد مستفيد كرامة مليون و200 ألف أسرة، وبلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 400 ألف بما يشمل أكثر من 13 مليون شخص.وأضافت الوزارة، أن هناك زيادة كبيرة فى موازنة الدعم النقدي منذ انطلاقه فى 2015 وحتى الآن، حيث ارتفعت الموازنة من 140 مليون إلى 18 مليار فى ديسمبر 2020.وأكدت وزارة التضامن، أن برنامج تكافل وكرامة أصبح يغطي جميع القرى على مستوى المحافظات المصرية، فى إطار اتجاه الوزارة لحماية الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية.وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الشروط للحصول على الدعم النقدي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وهى:-ان يكون المتقدم لا يحصل على أجر من القطاع الخاص أو العام أو الحكومي، الا يكون لديه ملكية لمحل تجاري، كما أنه لابد الا يمتلك رؤوس مواشي بهدف الربح والتجارة، كذلك عدم امتلاكه أرض زراعي، هذا بالإضافة ألا يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.أعلنت وزارة التضامن عن عدد من المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة وهى:-- صور من بطاقة الرقم القومى وأن تكون سارية.صور ماكينة من شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة.- قيد من مدارس الأبناء من 6 إلى 18 سنة- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.- صورة مميكنة من بطاقة التموينفى حالة المرض المزمن والإعاقة لابد من توافر كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية- صورة شهادة وفاة الزوج الزوجة للأرامل.- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.- صورة إقرار الوصاية للأيتام.- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام