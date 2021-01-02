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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تفاصيل صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس ومعاشات يناير غدًا

السبت 02/يناير/2021 - 03:02 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بقيمة 18 مليار جنيه بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليار جنيه، غدا الأحد.

تفاصيل صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس ومعاشات يناير 2021

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم تقسيم مستحقي المعاشات إلى 3 شرائح أسوة بما حدث خلال الأشهر الماضية منعا للتكدس والزحام، كما أكد جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأضاف فى تصريحات، أن الشريحة الأولى، ستبدأ الصرف غدا الاحد، وهى التى تحصل على معاش يصل إلى 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فيما يصرف معاش مستحقي الشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن، ويصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.

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وأشار إلى استمرار المرحلة الثالثة والأخيرة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة علي المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية بنسب إعفاء تصل إلي 50٪ والتي بدأت في 14 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 12 فبراير 2021.

وحول نسب الإقبال للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة بالمرحلتين الأولى والثانية، أكد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن نسب الإقبال جيدة جدا من الشركات والمؤسسات، وكذلك المواطنين الراغبين للاستفادة من نسب الإعفاءات.

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