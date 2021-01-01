جدول صرف معاشات شهر يناير 2021

طرق وأماكن صرف المعاشات لشهر يناير 2021

إجمالي عدد المستحقين للمعاشات

مع بداية العام الجديد يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين، عن جدول صرف معاشات شهر يناير 2021، ويكثر البحث عبر شبكة الإنترنت هذه الأيام الاستفسار عن معرفة مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس واحتفال رأس السنة الميلادية حيث يرغب المواطنين في الحصول على المال اللازم لهذه الاحتفالات.أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن 3 يناير موعد صرف معاشات شهر يناير 2021 الشريحة الأولى والمقدرة بـ 2.4 مليون مواطن التي قدرها أقل من ألف جنيه حتى 4 يناير.وأشارت الهيئة أنه سيأخذ في الاحتياط مراعاة التباعد وعدم التكدس بين المواطنين، وذلك من خلال تقسيم المواطنين الحاصلين على المعاشات لثلاثة أقسام طبقا لمبلغ المعاش المخصص لكل فرد.بينما الفئة الثانية يبلغ عدد مستحقيها وذلك 2.4 مليون فرد ويقدر مبلغ معاشها ما بين ألف إلى ألفين جنيه ويتم صرف المعاشات يومي الثالث من يناير والرابع من يناير.والفئة الثالثة والأخيرة من يزيد معاشهم عن ألفين جنيه وتضم نحو1.7 مليون شخص ويتم صرف المعاشات لهم 5-1-2021 ويوم6-1-2021، ويبلغ إجمالي المستفيدين 8.4 مليون فرد بقيمة 18 مليار جنيه.سيتم صرف المعاشات لمستحقيها بواسطة طريقتين للمواطن وهما إما من خلال مكاتب البريد أو عبر ماكينات الصراف وكلتا الوسيلتين متوفرين في مختلف أنحاء البلاد وبالقرب من كل مواطن.وفقا للإحصائيات النهائية التي التي قامت بها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فإن عدد المستحقين للمعاشات تجاوز 10 ملايين مواطن لذلك وضعت الهيئة جدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021 ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الموجة الثانية خاصة كبار السن الذين لا يتمتعون بمناعة قوية تقضي على الفيروس.يذكر أن حالات كورونا تزداد في العالم بشكل كبير، وذلك بعد ظهور سلالات جديدة أدت إلى إغلاق كلي وجزئي في بعض الدول.