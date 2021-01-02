الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم ضد كورونا

أجرت الهند محاكاة لعملية التطعيم في جميع أنحاء البلاد، السبت، قبل أن تطلق هذا الأسبوع ربما حملة تطعيم ضخمة ضد فيروس كورونا المستجد في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1،3 مليار نسمة.وأوصت لجنة حكومية الجمعة باستخدام لقاح استرازينيكا أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، وقد تبدأ أولى عمليات الحقن هذا الأسبوع بعد الحصول على الموافقة النهائية لهيئة تنظيم الأدوية الهندية.وتطمح الهند، أكثر الدول في العالم تضررًا من فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إلى تطعيم نحو 300 مليون شخص بحلول منتصف عام 2021.وأودى الفيروس في الهند بحياة 148،994 شخص من 10،286،709 إصابة، وفق تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.وقام "معهد أمصال الهند" (سيروم انستتيوت أوف إنديا) الأكبر في انتاج اللقاحات في العالم، بتخزين عشرات الآلاف من جرعات لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وتم تدريب حوالي 96 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية على تلقيحه.ودارت المحاكاة السبت بشكل خاص على تدريب العاملين في الرعاية الصحية على دمى في المراكز التي تم إنشاؤها خصيصًا لحملة التطعيم القادمة في جميع أنحاء البلاد.وتعد المملكة المتحدة والأرجنتين من أولى الدول التي سمحت بلقاح أسترازينيكا أكسفورد.