خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع خدمات نيابات المرور



حيث يتم الدخول لـخـدمـات نيـــابات الـمـــرور عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

ثم قائمة الخدمات المتاحة، واختيار خدمة مخالفات رخص المركبات، أو خدمة مخالفات رخص القيادة، أو خدمة متابعة الطلبات.



ويمكنك استخدام كارت "ميزة" للحصول على خدمات المرور، كما يمكن استخدام موقع النيابة العامة لتقديم نفس الخدمات.





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يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية تيسيرا على المواطنين من خلال استخدام التقنيات الحديثة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية تيسيرا على المواطنين من خلال استخدام التقنيات الحديثة.



كما شهدت إدارات المرور في وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية هائلة حيث تم إنشاء عدد من المباني على أحدث طراز الهدف منها خدمة المواطنين، فضلا عن الطفرات الحديثة داخل وزارة العدل والنيابة العامة.

