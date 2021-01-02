خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع خدمات نيابات المرور
السبت 02/يناير/2021 - 12:29 م
عمرو المزيديطباعة
لم يعد أمر الاستعلام عن المخالفات المرورية بالشيء الصعب في ظل التقدم التكنولوجي الذي تشهده مصر مؤخرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع خدمات نيابات المرور أمر بسيط وسهل أمام الجميع يمكن أن يتم الحصول عليه في دقائق محدودة بدلا من الوقوف في طوابير.
ونجحت الدولة في إنشائها عبر بوابة الحكومة، تسهيلا على المواطنين.
حيث يتم الدخول لـخـدمـات نيـــابات الـمـــرور عبر بوابة الحكومة الإلكترونية
ثم قائمة الخدمات المتاحة، واختيار خدمة مخالفات رخص المركبات، أو خدمة مخالفات رخص القيادة، أو خدمة متابعة الطلبات.
ويمكنك استخدام كارت "ميزة" للحصول على خدمات المرور، كما يمكن استخدام موقع النيابة العامة لتقديم نفس الخدمات.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية تيسيرا على المواطنين من خلال استخدام التقنيات الحديثة.
كما شهدت إدارات المرور في وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية هائلة حيث تم إنشاء عدد من المباني على أحدث طراز الهدف منها خدمة المواطنين، فضلا عن الطفرات الحديثة داخل وزارة العدل والنيابة العامة.
ونجحت الدولة في إنشائها عبر بوابة الحكومة، تسهيلا على المواطنين.
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع خدمات نيابات المرورولاستخدام تلك الخدمة على الرابط التالي (من هنا).
حيث يتم الدخول لـخـدمـات نيـــابات الـمـــرور عبر بوابة الحكومة الإلكترونية
ثم قائمة الخدمات المتاحة، واختيار خدمة مخالفات رخص المركبات، أو خدمة مخالفات رخص القيادة، أو خدمة متابعة الطلبات.
ويمكنك استخدام كارت "ميزة" للحصول على خدمات المرور، كما يمكن استخدام موقع النيابة العامة لتقديم نفس الخدمات.
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يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية تيسيرا على المواطنين من خلال استخدام التقنيات الحديثة.
كما شهدت إدارات المرور في وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية هائلة حيث تم إنشاء عدد من المباني على أحدث طراز الهدف منها خدمة المواطنين، فضلا عن الطفرات الحديثة داخل وزارة العدل والنيابة العامة.