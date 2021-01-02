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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطرانية بورسعيد تنفي إصابة مطران الإيبارشية بفيروس كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 10:35 ص
الأنبا تادرس
الأنبا تادرس
مونيكا جرجس
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نفت مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس؛ ما تردد بشأن إصابة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعزل الصحي.

وقالت مطرانية بورسعيد، في بيان: "تؤكد مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأن نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران الإيبارشية وتوابعها بخير ويتمتع بصحة جيدة، وقد تم نشر رسالة صوتية لنيافته يهنئ فيها شعبه ومحبيه بعيد رأس السنة ويطمئنهم على صحته".

وتابعت: "وعليه فكل ما يتم تداوله من أخبار أو معلومات على السوشيال ميديا، هي معلومات غير دقيقة وغير رسمية، لذا يجب عدم الانسياق وراء أي أخبار صادرة من أي جهات أو أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم وتوجهاتهم الخاصة؛ ويرجى قبل التسرع في نشر أي خبر أو عمل مشاركة التأكد من صحة الخبر؛ فلا تكون سببا في إشاعات أو أقاويل دون التأكد من المصدر".

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