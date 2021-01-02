«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

أمر المستشار أحمد مصلح مدير نيابة النزهة، بإحالة "نورهان.ك" المتهمة بسحل ندى شديد" لمسافة 4 كليو من قسم شرطة مدينة نصر إلى قسم شرطة النزهة، لمحكمة الجنح.وكشف تقرير الطب الشرعي أن الجثة بها كسر بقاع الجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنين والفم، وكسور بالذراعين وكسور متعددة بالحوض والساقين، مع سحجات متفرقة ونزيف بالجسد كله، ووصلت المجني عليها متوفية للمستشفى.