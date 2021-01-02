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مصر

القوى العاملة: حالة الصيدلي المصري المعتدى عليه بالسعودية مستقرة

السبت 02/يناير/2021 - 08:54 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان عن كثب مع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض، تعرض صيدلي مصري يدعى أحمد محمد أبو غنيم مقيم بالمملكة العربية السعودية ويعمل بإحدى الصيدليات بمنطقة حي الثمامة بالرياض، لحادث اعتداء بالسب والضرب من بعض الأشخاص.

وأكد وزير القوى العاملة، أن حقوق الصيدلي المصري محفوظة، كاشفا أنه تواصل مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض للتواصل مع الصيدلي المصري وأبلغه تمنيات الوزير له بالشفاء العاجل ومتابعة قضيته والوقوف بجانبه لحين الحصول علي كافة حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء بالتنسيق التام مع القنصلية والمستشار القانوني بالسفارة وتقديم الدعم اللازم للصيدلي.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض كشف فيه عن تفاصيل حادث اعتداء بعض الأشخاص على الصيدلي المصري أحمد محمد أبو غنيم والذى يعمل بإحدى الصيدليات بمنطقة حي الثمامة بالرياض، حيث كان الصيدلى يعمل بالفترة المسائية ودخل أحد الأشخاص يطلب صنف دواء فاعتذر له الصيدلي بأنه غير موجود فأعطاه صورة الدواء على الموبايل ظنا منه أن الصيدلي لم يتحقق من اسم الدواء المطلوب فكرر الصيدلي اعتذاره لعدم وجود الدواء المطلوب فما كان من الشخص إلا التطاول اللفظي والسباب للصيدلى وغادر الصيدلية.

وتابع الملحق العمالي سرده للواقعة في تقريره للوزير قائلا، إن الشخص عاد مرة أخرى للصيدلية وبصحبته خمسة أشخاص مستقلين سيارتين تحملان أرقام دولة الكويت وقاموا باستدراج الصيدلى إلى خارج الصيدلية مدعين رغبتهم فى الاعتذار وتسوية الخلاف السابق وبحسن نية من الصيدلي خرج معهم ليفاجأ بأحدهم يعتدى عليه بسلاح أبيض وقاموا جميعًا بالاعتداء عليه، والذى حاول الدفاع عن نفسه وبعد الاعتداء عليه فروا جميعًا هاربين تاركين الصيدلى مصاب بجروح خطيرة.

وحضرت الشرطة السعودية وتم تفريغ الكاميرات بالصيدلية لمعرفة هوية المعتدين وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 4294500790 مركز شرطة الثمامة وجاري البحث عن الجناة.

وتم نقل الصيدلي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأصبحت حالته مستقرة نظرًا لسطحية الجروح، وتم إعداد تقرير طبي عن حالته الصحية وجاري المتابعة أولا بأول من قبل مكتب التمثيل العمالي بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض.

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