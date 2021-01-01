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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مسجد «صلاح أبوزيد» بجامعة سوهاج الجديدة

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:53 م
مسجد صلاح أبو زيد
مسجد صلاح أبو زيد
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، مسجد الدكتور "صلاح أبوزيد" بجامعة سوهاج الجديدة على مساحة 300 متر وبسعة 400 مصلى، بحضور الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبدالخالق نائبا رئيس الجامعة، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والدكتور صلاح أبوزيد صاحب التبرع، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بقرية الكوامل، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة أن تكلفة المسجد بلغت 3 ملايين جنيه كتبرع من الدكتور صلاح أبوزيد عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، مشيرًا أن افتتاح المسجد يتزامن مع قرب الانتهاء من تسليم عدد من المشروعات الجديدة بالجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تسير بخطى متوازية مع خطة الدولة في التنمية والتطوير في كل مناحي الحياة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال إقامة الشعائر الدينية به، ومحذرًا من التهاون في الأخذ بها، حتى لا يتغلغل الوباء في وطننا الحبيب.

وألقى الدكتور علي طيفور شعائر خطبة الجمعة الأولى بالمسجد، مؤكدًا على أهمية تطبيق تعليمات الرسول الكريم في هذه الأيام بالإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله بإخراج الزكاة والصدقات حتى يرفع الله البلاء عن العباد، مناشدًا بأهمية المحافظة على النظافة الشخصية والتباعد المكاني وارتداء الكمامات خلال إقامة الشعائر المختلفة، متمنيًا أن يكون العام الجديد عام خير ورخاء على مصرنا العزيزة، موجهًا شكر لرئيس الجامعة لإسناد المسجد لإشراف وزارة الأوقاف، وشكر مماثل لكل القائمين على إنشاء هذا المسجد الذي يعد بيتًا جديدًا من بيوت الله.

ومن جانبه قال المهندس حسين محمدين، أن المسجد مقام على مساحة ٣٠٠ متر مربع، ويسع لقرابة ٤٠٠ مصلى من الرجال، وملحق به مكان للوضوء مجهز بعدد ٦ دورات للمياه، وأمامه متسع كبير لإقامة الصلوات الرسمية في المناسبات الدينية المختلفة.

يذكر أن المسجد الجديد يعد الرابع على مستوى الجامعة بمقريها القديم والجديد، والثاني الذي يتم افتتاحه بعد مرور عام من افتتاح مسجد رجل الأعمال العربي المرحوم "شاهين ناصر طوار الكواري".

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