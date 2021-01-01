«فقه الأولويات».. كيف تعمل «الصحة» لتوفير لقاحات «كورونا» آمنة؟

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون المبادرات، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة ورد إليها العديد من الطلبات من الشركات العالمية؛ لمشاركة مصر فى إجراء التجارب السريرية على لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن من ضمن تلك اللقاحات المتقدمة هو «سبوتنيك» الروسي.وأشار «حساني»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه تم تقديم ملف لقاح «سبوتنيك» إلى لجنة البحوث بوزارة الصحة والسكان؛ لإجراء دراسة إكلينيكية على اللقاح، مشيرًا إلى أن الملف ما زال قيد الفحص بلجنة البحوث الإكلينيكية.وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن لقاح «سبوتنيك» الروسي، كان بين اختيارات اللجنة، حيث إنه يشبه لقاح «أسترازينكا» في التركيبة، مؤكدًا أن اللجنة تدرس جميع لقاحات فيروس كورونا المستجد، وكان لها عدد من المعايير لاختيار اللقاح المستهدف توفيره في مصر، على رأسها المأمونية والفعالية والأبحاث الإكلينيكية وأعداد المشاركين والمتطوعين على هذه اللقاحات، من جانب الدول والتكنولوجيا الخاصة بنقل اللقاح.ولفت إلى أن اللجنة وضعت 3 أولويات عند اختيار لقاح الكورونا؛ الأولوية الأولى كانت للقاحات المعطلة ومنها اللقاحات المنتجة في الصين، وعلى رأسها لقاح «سينوفارم»، والأولوية الثانية كانت للقاحات المضاعفة ومنها لقاح «أسترازينكا»، والأولوية الثالثة كانت لأي لقاح سيظهر ويثبت فعاليته، منوهًا بأن وزارة الصحة وقعت اتفاقًا مع منظمة «الجافي»، من خلال تحالف «كوفاكس» للحصول على كمية 20% من احتياجات الشعب المصري.