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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

13 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «شهيد المرج»

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:03 م
محاكمة
محاكمة
حسام التمساح
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حددت محكمة استئناف القاهرة، 13 يناير الجاري؛ لأولى جلسات محاكمة 3 أشخاص متهمين بقتل محمد عادل، الشهير بـ«بامبو»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«شهيد المرج».

وكشف التقرير الصادر من مستشفى المطرية التعليمي، أنه بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، حضر المجني عليه للمستشفى وفي حالة حرجة جدًا، وبه آثار جرح طعني نافذ أسفل الصدر من ناحية الظهر على الجانب الأيمن، ويُعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية، وبحجزه عليه في غرفة الإنعاش واستدعاء طبيب الرعاية تم عمل سونار، وتبين وجود استدراج دموي متوسط بالناحية اليمنى من الصدر، وبتركيب أنبوبة حنجرية للمجني عليه لمحاولة إنعاش القلب فلم يستجب وحدثت الوفاة.

كانت قد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالأسلحة البيضاء، ومنعوا مركبة «توك توك» من نقله للمستشفى حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن مع تدخل الأهالي استطاعوا التوجه به للمستشفى.

وقال مصطفى أبوزيد، محامي ذوي المجني عليه، إن المتهمين حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل قتله، وفقًا لما قاله والده في محضر التحقيقات.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين العثور على جثة الشاب، 23 سنة، طالب، مصابا بعدة طعنات من سلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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