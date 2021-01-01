ضبط عصابة تخصصت في سرقة مركبات التوك توك في سوهاج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات مركبات "التوك توك ".أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة البدارى) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات مركبات "التوك توك " بأسلوب المغافلة والتصرف فيها بالبيع واتخاذهم من دائرة مراكز شرطة (البدارى بأسيوط- جهينة والمراغة بسوهاج") مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 3 متهمين منهم.. وبحوزة أحدهم مركبة "توك توك -مبلغ بسرقتها بمركز شرطة جهينة بسوهاج"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب وبيعهم متحصلات نشاطهم الإجرامى لـ(4 من عملائهم سيئ النية - مقيمون بدائرة المركز).. حيث تم ضبطهم وبحوزتهم مركبات "التوك توك" المستولى عليها واعترفوا بشرائها وعلمهم بكونها من متحصلات وقائع سرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.يأتى ذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.