ضبط شخص انشأ موقعا لبث الفضائيات المشفرة دون تفويض بالإسماعيلية

ضبطت مباحث المصنفات، شخص انشأ موقعا إلكترونيا لبث الفضائيات المشفرة دون تفويض، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص، مالك شركة لتصميم وإنتاج البرمجيات، بمحافظة الإسماعيلية، بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني وتطبيقات للهواتف المحمولة يتم من خلالها إعادة بث بعض القنوات الفضائية المشفرة دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، باستخدام أجهزة كمبيوتر محمل عليها برامج منسوخة ومقلدة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط مالك الشركة وشريكه، وعُثر بمقر الشركة على (3 أجهزة حاسب آلى يتم استخدامهم فى إدارة أحد المواقع الإلكترونية المخالفة – 5 أجهزة لاب توب "محمل عليها أنظمة تشغيل وبرامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة دون موافقات أصحاب الحقوق المادية والأدبية– 3 أجهزة راوتر للاتصال بالإنترنت – هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، لاسيما في مجالات البرمجيات والبث الفضائي.