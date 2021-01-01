رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخص انشأ موقعا لبث الفضائيات المشفرة دون تفويض بالإسماعيلية

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:45 ص
ضبط شخص
ضبط شخص
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
ضبطت مباحث المصنفات، شخص انشأ موقعا إلكترونيا لبث الفضائيات المشفرة دون تفويض، و
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص، مالك شركة لتصميم وإنتاج البرمجيات، بمحافظة الإسماعيلية، بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني وتطبيقات للهواتف المحمولة يتم من خلالها إعادة بث بعض القنوات الفضائية المشفرة دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، باستخدام أجهزة كمبيوتر محمل عليها برامج منسوخة ومقلدة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط مالك الشركة وشريكه، وعُثر بمقر الشركة على (3 أجهزة حاسب آلى يتم استخدامهم فى إدارة أحد المواقع الإلكترونية المخالفة – 5 أجهزة لاب توب "محمل عليها أنظمة تشغيل وبرامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة دون موافقات أصحاب الحقوق المادية والأدبية– 3 أجهزة راوتر للاتصال بالإنترنت – هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، لاسيما في مجالات البرمجيات والبث الفضائي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

مصر توقع 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز فى البحرين المتوسط والأحمر

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

الصور

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

محافظ أسيوط ومديري الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية في اليمن والجزيرة العربية

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم