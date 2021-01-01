ضبط 7 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها «بضائع أجنبية، مستحضرات تجميل»، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، تم ضبط عدد 2 قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط عدد 33 قضية أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي».وأثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد 1065 مخالفة مرورية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 227 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 9 قضايا.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة عليها.