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حوادث

ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:40 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأثمرت الجهود عن ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط «3،32 طن "مصنعات لحوم ودواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، ووجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (1 طن " لحوم مجمدة – كبدة مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط (قائد سيارة – بمحافظة الإسكندرية)، وبحوزته (7 طن "سكر تموينى مدعم") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية وغير مصرح بتداوله بالأسواق.. قام بتجميعها دون وجه حق للإتجار بها بالسوق السوداء، وضبط (2،34 طن " جبن رومى - ملح سياحات – حليب " غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها)، وكذا (3000 لتر "سولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك معمل ألبان "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (2،978 عبوة مشروبات كحولية – 1900 عبوة سجائر) بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الخمور والسجائر بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (5،1 طن "منظفات صناعية") معبأ داخل براميل بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (3،75 طن "أعلاف حيوانية") بدون بيانات "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

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