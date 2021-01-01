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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

التشيك تسجل 13 ألفًا و274 حالة إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت جمهورية التشيك 13 ألفًا و274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس بالتوقيت المحلي، بانخفاض عما يقترب من 17 ألف حالة في اليوم السابق، لكن عدد الاختبارات في اليوم الأخير من العام شهد أيضًا انخفاضًا بشكل كبير، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الجمعة.

ووصلت جمهورية التشيك إلى 90 نقطة في مؤشر قياس مخاطر جائحة فيروس كورونا، وما زالت عند المستوى الخامس وهو أعلى مستوى في المؤشر المكون من خمسة مستويات كانت جمهورية التشيك قد سجلت أمس الأول الأربعاء 16 ألفًا و939 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في البلاد منذ بداية ظهور الوباء.

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