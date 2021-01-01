أمن الجيزة يكثف تحرياته حول مقتل شاب على يد عمه

تجرى الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها المكثفة حول مقتل شاب على يد عمه، حيث سدد المتهم عدة طعنات للمجني عليه، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيقات.وأقر المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، بسبب الخلاف على ميراثه في عقار ملكه وأشقائه، وأن مشادة كلامية نشبت بينه وبين ابن شقيقه، طعنه خلالها بسكين، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الجريمة.كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغ يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب نتيجة إصابته بعدة طعنات، وكشفت التحريات عن أن عمه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات متعلقة بالميراث.بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.