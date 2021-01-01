رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبى

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:01 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
وكالات
طباعة
تتسلم البرتغال اليوم الجمعة الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من ألمانيا والتي تستمر لمدة ستة أشهر.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تخطط البرتغال للتركيز على تنفيذ أهداف حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بفيروس كورونا والتي تقدر بمليارات الدولارات خلال فترة رئاستها.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا: "إنه لشرف ومسؤولية كبيرة أن أتسلم زمام القيادة من ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل".

وهذه هي المرة الرابعة التي تتولى فيها البرتغال الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وهناك العديد من التحديات الصعبة التي تقف عقبة هذه المرة بما في ذلك معالجة تداعيات الجائحة.

وتعد حملة التطعيم على مستوى أوروبا وتنفيذ حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي بأهدافها الطموحة من الأولويات القصوى، بالإضافة إلى أي مشكلات ناجمة عن نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من توصل بروكسل ولندن إلى اتفاق تجارى.

كما ستتعامل البرتغال مع اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن سياسة هجرة مشتركة.

وقالت البرتغال إنها ستولي اهتماما أيضا بتعزيز علاقة الكتلة بأفريقيا ومن المقرر أن تخلف سلوفينيا البرتغال في النصف الثاني من العام.

موضوعات متعلقة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

وزير التعليم: استكمال المناهج الدراسية عبر منصاتنا «دون حذف»

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

الصور

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 1-1-2021

عالم إيطالى: اللقاح لن يكتب النهاية السريعة لـ كورونا

ثروته 77.8 مليار دولار.. تشونج شانشان يتصدر أثرياء الصين وآسيا

بداية صاخبة لـ 2020 ووداع صامت تحت تأثير الجائحة

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»