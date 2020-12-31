رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جعجع: خروج لبنان من أزماته يتطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:04 م
جعجع
جعجع
أ ش أ
طباعة
اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الحل الوحيد المتبقى لخروج لبنان من أزماته الحالية المتفاقمة، يكمن في إجراء انتخابات نيابية مبكرة حتى تفرز أكثرية نيابية مغايرة للأكثرية الحالية الممسكة بزمام السلطة، تكون قادرة على إجراء الإصلاحات التي تتطلبها عملية إنقاذ البلاد.

وقال جعجع – في كلمة له اليوم الخميس خلال لقاء مع كوادر وأعضاء حزب القوات اللبنانية – إن انتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على إنقاذ لبنان في ظل الأكثرية النيابية الحاكمة الحالية، هو أمر لا جدوى منه ومحكوم بالفشل "وهو كمن ينتظر أن تنبت مراع خضراء وسط صحراء قاحلة لم تعرف الأمطار يوما وبعيدة آلاف الأميال عن أقرب واحة مياه إليها". على حد تعبيره.

ويمسك فريق قوى الـ 8 من مارس السياسية التي يتزعمها حزب الله إلى جانب حركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاء لهم، بالحكم في لبنان، كما أنها تحوز الأغلبية النيابية داخل البرلمان.

ويشهد لبنان أزمات مالية واقتصادية ونقدية ومعيشية على نحو غير مسبوق في تاريخ البلاد، أدت إلى انهيار العملة الوطنية وتدني قيمتها الشرائية وتراجع شديد في حركة الأنشطة التجارية والأعمال، فضلا عن التدهور الشديد في الخدمات العامة وتفاقم معدلات الفقر بصورة كبيرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواعيد غلق المحلات في رأس السنة الميلادية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

وزير التعليم: استكمال المناهج الدراسية عبر منصاتنا «دون حذف»

5 قرارات لـ«الأعلى للجامعات» بشأن تأجيل الامتحانات

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

جامعة الملك عبدالعزيز: العالم يشهد ظواهر فلكية متعددة فى 2021

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

من طه حسين إلى سارماجو.. أبرز وصايا الكتّاب عن القراءة

مشروعات توثيقية عملاقة.. إنجازات «التنسيق الحضاري» في 2020

إبراهيم عبد المجيد: الأنثى ملهمة.. ومعظم قصص الحب في رواياتي حقيقية

«صالة أورفانيللي».. جديد أشرف العشماوي عن المصرية اللبنانية