جعجع: خروج لبنان من أزماته يتطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الحل الوحيد المتبقى لخروج لبنان من أزماته الحالية المتفاقمة، يكمن في إجراء انتخابات نيابية مبكرة حتى تفرز أكثرية نيابية مغايرة للأكثرية الحالية الممسكة بزمام السلطة، تكون قادرة على إجراء الإصلاحات التي تتطلبها عملية إنقاذ البلاد.وقال جعجع – في كلمة له اليوم الخميس خلال لقاء مع كوادر وأعضاء حزب القوات اللبنانية – إن انتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على إنقاذ لبنان في ظل الأكثرية النيابية الحاكمة الحالية، هو أمر لا جدوى منه ومحكوم بالفشل "وهو كمن ينتظر أن تنبت مراع خضراء وسط صحراء قاحلة لم تعرف الأمطار يوما وبعيدة آلاف الأميال عن أقرب واحة مياه إليها". على حد تعبيره.ويمسك فريق قوى الـ 8 من مارس السياسية التي يتزعمها حزب الله إلى جانب حركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاء لهم، بالحكم في لبنان، كما أنها تحوز الأغلبية النيابية داخل البرلمان.ويشهد لبنان أزمات مالية واقتصادية ونقدية ومعيشية على نحو غير مسبوق في تاريخ البلاد، أدت إلى انهيار العملة الوطنية وتدني قيمتها الشرائية وتراجع شديد في حركة الأنشطة التجارية والأعمال، فضلا عن التدهور الشديد في الخدمات العامة وتفاقم معدلات الفقر بصورة كبيرة.