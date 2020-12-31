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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محطة تل أبيب

أوقاف القدس: 18526 مستوطنًا اقتحموا الأقصى في 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:11 م
جريدة الدستور
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قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشئون المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة عزام الخطيب، اليوم الخميس، إن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا "الأقصى" خلال العام 2020، بلغ 18526 مستوطنًا، بحماية شرطة الاحتلال المدججة بالسلاح ما حول المسجد إلى ثكنة عسكرية.

وأكد الخطيب- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن العام 2020 شهد تصاعدًا في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، رغم جائحة كورونا، وذلك عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة، والتي تشكل في حد ذاتها مساسًا بالوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، تحت وصاية وولاية ورعاية الملك عبدالله الثاني.

وشدد على أن كل إجراءات سلطات الاحتلال بحق موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى المبارك من ضرب واعتقال وإبعاد، وتعطيل المشاريع الحيوية للأوقاف الإسلامية، هي دليل آخر على نوايا الاحتلال المبيتة في استهداف وتقويض نشاط دائرة الأوقاف الإسلامية.

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