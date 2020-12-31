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اقتصاد

رئيس البورصة: المؤسسات الأجنبية تأثرت سلبًا بكورونا وطروحات جديدة لجذبها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:01 م
الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد
اكرم عمران
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قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن طرح الشركات فى البورصة يتطلب محددات بعينها، ومن المتوقع طرح شركات جديدة لرفع وتيرة استثمار المؤسسات الأجنبية، خاصة بعد تأثر المؤسسات المالية سلبا بكورونا، مؤكدا أن البورصة تعمل على جذبها للمشاركة فى الاستثمار بالبورصة المصرية.

وأضاف فريد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل عبر الفيديو كونفرانس، أن أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة ارتفعت خلال العام المنقضي موزعة بين 24907 مستثمرين مصريين جدد، و643 مستثمرا عربيا، و1337 مستثمرا أجنبيا، بإجمالي 26.9 ألف مستثمر طبيعي، وبالنسبة للأشخاص المعنويين، وزعت بين 424 مصريا، و107 عرب، و424 أجنبيا، بإجمالي 955 شخصا معنويا، وبالنسبة لصناديق الاستثمار الجديد وزعت بين 6 صناديق مصرية و2 عربية و391 صندوقا أجنبيا، بإجمالي 399 صندوق استثمار.

وأشار "فريد" إلى تطور إجماليات قيم التداول بالبورصة، وبلغت قيمة التداول بالسوق الرئيسية 249.15 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 172.66 مليار جنيه في عام 2019، ومقارنة مع 258.95 مليار جنيه في عام 2018، و257.24 مليار جنيه في عام 2017، وبلغت قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 34.51 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 32.26 مليار جنيه في عام 2019، ومقارنة مع 25.14 مليار جنيه في عام 2018، ومقابل 35.77 مليار جنيه في عام 2017.

وعن تطور حجم السندات، قال "فريد" إن عام 2020 شهد تطورا كبيرا في حجم السندات، وبلغت 377.05 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 182.94 مليار جنيه في عام 2019، ومقارنة مع 62.97 مليار جنيه في عام 2018، و17.99 مليار جنيه في عام 2017.

أما عن زيادات رءوس الأموال النقدية والمجانبية بالبورصة، فبلغ إجمالي قيمة الزيادات المجانية في عام 2020 نحو 3.477 مليار جنيه مقابل 7.832 مليار جنيه في عام 2019، وبلغت قيمة الزيادات النقدية 5.261 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 2.530 مليار جنيه في عام 2019.

وبلغت قيمة التوزيعات النقدية بالبورصة المصرية 23.656 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 23.809 مليار جنيه في عام 2019، ومقارنة مع 24.290 مليار جنيه في عام 2018، ومقابل 19.940 مليار جنيه في عام 2017.

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