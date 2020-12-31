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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تكشف تفاصيل المحقق الفعلي من الضرائب خلال 20192020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:41 م
الحساب الختامي للموازنة
الحساب الختامي للموازنة
راندا التوني
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كشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 20192020 عن وصول إجمالي المحقق الفعلي للضرائب736.120.6 مليار جنيه، منها 250 مليار جنيه ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و59 مليار جنيه ضرائب الدخول على التوظيف.

وبلغت قيمة الضرائب على المرتبات المحلية 56.9 مليار جنيه، وضرائب الدمغة على الرواتب 2.2 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط كان قد أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكي للبيانات الضريبية بالتعاون مع شركة «إكسيل»؛ بما يُسهم في حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، وكشف أي حالات للتهرب الضريبي، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة، على النحو الذي يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة للدولة؛ بما يُمَّكنها من تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية.

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