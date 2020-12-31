وزير التعليم: استكمال المناهج الدراسية عبر منصاتنا «دون حذف»





تصريحات وزير التعليم عن استكمال المناهج الدراسية عبر المنصات

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أنه بخصوص المرحلة الثانوية، متاح لهم قناة "مدرستنا 2"، بالإضافة إلى منصة إدارة التعلم على أجهزة التابلت وإدمودو ومنصة البث المباشر، مؤكدًا استكمال دراسة المناهج دون محذوفات، عن طريق القنوات التعليمية، لأنها الوسيلة الرئيسية الوحيدة الموجود عليها كل المناهج.





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ودعا شوقي الطلاب لمشاهدة منصة "حصص مصر" التي يتوفر بها فيديوهات شرح والتدريب على شكل الأسئلة الجديدة، من الرابع الابتدائي وحتى الثانوية العامة، لاستكمال المنهج حتى 16 يناير، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

ودعا شوقي الطلاب لمشاهدة منصة "حصص مصر" التي يتوفر بها فيديوهات شرح والتدريب على شكل الأسئلة الجديدة، من الرابع الابتدائي وحتى الثانوية العامة، لاستكمال المنهج حتى 16 يناير، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك عدة منصات تعليمية أهمها القنوات التعليمية "مدرستنا" ومنصات "ذاكر" و"إدمودو" و"حصص مصر"، تتيح للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي استكمال العام الدراسي.