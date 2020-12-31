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مصر

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:32 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لا يعني إلغاءها، مؤكدًا أنه سيشرح آلية القرار وتبعاته خلال مؤتمر صحفي الثالثة عصر اليوم.

وطالب شوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أولياء الأمور بالهدوء وانتظار توضيح الوزارة، مؤكدًا أن المؤتمر الصحفي سيبدأ بعد ساعة من الآن وسيتناول خلاله كل ما يخص تأجيل الامتحانات.

ووافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدم به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.

ووافق أيضًا على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

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