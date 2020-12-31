ربط كهربائي وسكة حديد.. المشروعات المشتركة بين مصر والسودان

شهدت العلاقات المصرية السودانية تعاونًا مثمرًا وخصوصا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، والذي سعى لإنشاء مشروعات تربط الدولتين.واحتفالا باليوم الوطني السوداني، ترصد"الدستور" أبرز المشروعات المشتركة بين الدولتين.في عام 2015، تم افتتاح أحدث المشروعات المشتركة التي تم تدشينها بين البلدين هو مشروع ميناء قسطل – أشكيت البري، ويعد الميناء بمثابة أهم بوابة مصرية تطل على أفريقيا.ويسهم الميناء في إحداث نقلة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار بين مصر من جانب والسودان والقارة الأفريقية من جانب آخر وذلك من خلال تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين.وإحياء مشروع الاستثمار الزراعي بمساحة 100 ألف فدان، في الدمازين بولاية النيل الأزرق، والذى أنشئت شركة لإدارته منذ عام 1975.تشترك الدولتان في مشروعات إنشاء المراسي النهرية، منها إنشاء المرسى النهري بمدينة واو في نوفمبر 2010، وأيضًا يجري إنهاء مرسى نهري آخر في مدينة كواجوك في حوض بحر الغزال، فضلا عن إنشاء 6 محطات مياه شرب تعتمد على المياه الجوفية لمدينة جوبا، وشبكات توزيع لخدمة توصيل مياه الشرب الصالحة للمواطنين، وز يادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات.