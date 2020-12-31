الكهرباء: نشارك في «حياة كريمة» بتحسين كفاءة الشبكات بـ145 قرية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" تشارك الوزارة من خلال شركات التوزيع التابعة لها في هذه المبادرة، في تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية في 145 قرية بــ 11 محافظة على مراحل متعددة.جاء ذلك خلال تقريرًا خاص أصدرته وزارة الكهرباء حول أبرز ما تم تنفيذه فى القطاع خلال عام 2020.وأوضحت "الكهرباء" أن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية تهدف للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا، وأيضَا النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، مشيرة إلى أنه بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها حتى الآن 95 مليون جنيه من أصل 175 مليون جنيه تم تخصيصها لتطوير تلك القرى.