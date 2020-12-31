الشرطة التركية تعتقل 35 أجنبيًا بزعم هجمات إرهابية

أكدت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن الشرطة التركية اعتقلت أشخاصا يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية استهدفت 35 شخصًا من الأجانب بإسطنبول.وذكرت أن فرقة مكافحة الإرهاب نفذت مداهمات متزامنة على 34 عنوانًا في 14 منطقة بالمدينة بعد تلقي معلومات استخبارية عن هجمات مسلحة محتملة خلال احتفالات العام الجديد.وعلى صيعد آخر، فرضت تركيا إغلاقًا اعتبارًا من الساعة 9 مساءً في الفترة من 31 ديسمبر إلى 5 صباحًا من صباح يوم 4 يناير كجزء من تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.