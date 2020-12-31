«الإعلان الكاذب».. ضبط كيان تعليمي وهمي في سوهاج

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط كيان تعليمي وهمي، تخصص في النصب والاحتيال المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية.أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، إنشاء أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وانتحال صفة دكتور جامعي وصحفي بإحدى المؤسسات الصحفية، وإعلانه على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا شعار ولوجو المؤسسة الصحفية عن عقده دورات تدريبية في مجالات التنمية البشرية، وتنمية المهارات في الحرف الصناعية المختلفة، زاعمًا أنها تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية، واصطناع كارنيهات عضوية باسم المؤسسة الصحفية.وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام،و أمكن ضبطه بمقر الكيان الوهمي المشار إليه، وعثر بحوزته على عدد كبير من الكارنيهات المزورة والمستندات والأوراق الدالة على ممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا هاتف محمول عليه صور العديد من الشهادات الدراسية المزورة والمعدة للتزوير، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.