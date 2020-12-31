سنغافورة تتجاوز 58 ألف إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السنغافورية 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58 ألفًا و599 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، اليوم الخميس، أن 25 حالة بين الإصابات الجديدة كانت وافدة من الخارج وتم وضعها قيد حجر صحي منزلي أو عزل لدى وصولهم سنغافورة، في حين تم تسجيل 5 حالات مجتمعية.وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة بينهم 15 مريضًا توفوا إثر إصابتهم بأمراض أخرى.. لافتة إلى أن طيارًا يعمل في الخطوط الجوية السنغافورية وحاملًا لتصريح عمل أصيبا أمس الأربعاء بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.