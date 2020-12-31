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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بسبب «الشبورة».. كثافات بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
شبورة
شبورة
ندى حمدي
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تشهد شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، ظهور كثافات مرورية متحركة بمعظم المحاور، بمعدلات سير تصل إلى 60 % تزامنا مع الذروة الصباحية، بسبب الشبورة المائية، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب لدخول الجامعات والمدارس، واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريقي الكريمات وطريق السويس من الكيلو61 وحتى الكيلو 109 في الاتجاهين، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تحجب الرؤية عن سائقي المركبات على الطريق السريع، حفاظًا على حياة المواطنين.

وأعلنت الإدارة، بفتح طريق الفيوم أمام حركة السيارات، بعد انقشاع الشبورة وتحسن الأحوال الجوية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

أصيب أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان بكثافات متحركة، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم.


وتباطئت حركة السيارات بطريق «القاهرة-إسكندرية» الزراعي، بسبب زيارة الأحمال، ما تسبب في زحام مروري أمام قائدي السيارات القادم من مناطق المختلفة بالقليوبية والمتجهة الى مناطق الجيزة وشرق القاهرة.

كوبري أكتوبر شهد كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وتباطأت حركة السير بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، و"بنها - شبرا" الحر تحسبًا لحدوث أعطال السيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدي الحافلات متعاطي المخدرات.

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