رئيس العراق: الأزمات المتتالية تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن الأزمات المتتالية تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم.وأكد الرئيس العراقي، أن منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003 تعرّضت لتصدع كبير ولا يمكنها خدمة المواطن الذي بات محرومًا من أهم حقوقه، وفقًا لـ"سكاي نيوز".وفي ذكرى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، تكثف قوات الأمن العراقية انتشارها في محيط المنطقة الخضراء بالتزامن مع دعوة فصائل مقربة من إيران للتظاهر.