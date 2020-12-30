«عم ضياء هيرقصكم».. مدين ومحمد جمعة يتحدثان عن دويتو «ولعوا ولعوا» (فيديو)

كشف الفنان محمد جمعة والملحن مدين عن تفاصيل تعاونهم سويًا في أغنية «ولعوا ولعوا» المقرر طرحها خلال ساعات بمناسبة موسم رأس السنة.ويتشارك الثنائي في غناء الأغنية على طريقة الدويتو في ثاني تجربة بينهم بعد أغنية «كلام عينيه» التي قدمت منذ عدة أشهر وقت مكوث الناس في المنزل بسبب جائحة كورونا.والتقت كاميرا "الدستور" معهما أثناء تسجيل الأغنية داخل أستوديو مدين بالهرم، وتحدث جمعة عن سبب اتجاهه للغناء بأنه لم يكن بالصدفة ولكنه قرر بعد إصرار مدين الذي وجد في صوته خامة مختلفة واقترح عليه تقديم أغنية "كلام عينيه" ولم يتوقع أن تحقق هذا النجاح وقتها مضيفًا: تحدث معي مدين منذ فترة على تقديم مشروع غنائي جديد وهو "ولعوا ولعوا" ووجدت الفكرة حلوة ومناسبة لموسم رأس السنة وتعطي تفاؤل وبهجة للجمهور.وقال "مدين": "في هذه الأغنية هتنسوا عم ضياء نهائيًا لأنه هيرقصكم من خلال أغنية مختلفة بها جرعات مكثفة من البهجة والفرحة".وكشف مدين أنه اكتشف في جمعة أن لديه خامة صوت جيدة جدًا وسيكون مختلف عن كل الأصوات الغنائية التي في الساحة، معقبا: قررت أن أقدمه كمطرب من خلال دويتو "كلام عينيه" وبعد نجاحه قررنا أننا نقدم تجارب أخرى مبنية على فكرة مختلفة وجديدة وهذا ما وجدناه حاليًا في "ولعوا ولعوا".