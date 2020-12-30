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تقارير ومتابعات

كيف تحسب وزارة الصحة عدد إصابات كورونا في مصر يوميًا؟

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:19 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
شيماء حسين
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يتبادر في أذهان الكثير من المواطنين عقب ارتفاع أعداد الإصابات سؤال عن كيف تحسب وزارة الصحة عدد إصابات كورونا فى مصر يوميًا؟ خاصة مع اندلاع الموجة الثانية من الفيروس التي تعد أكثر شراسة وأكبر انتشارا.

لذلك يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير كيفية حساب حالات الإصابة. 

كيف تحسب وزارة الصحة عدد إصابات كورونا فى مصر يوميًا؟

وفقا للتصريحات الصادمة لمنظمة الصحة العالمية فإن أعداد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا المستجد اليومية لا تعكس الحقيقة في أرض الواقع، لأن هناك حالات مصابة تفضل العزل المنزلي والتعامل مع بروتوكولات العلاج المعلنة.

وجاءت تصريحات صحفية لمسؤولي وزارة الصحة والسكان المصرية أكدوا خلالها إجراء من 5 إلى 10 ألف فحص حمض نووي pcr الكاشف لفيروس كورونا للحالات المشتبه في إصابتها داخل معامل التحاليل والمستشفيات العامة، لكن عقب اندلاع الموجة الثانية في مصر منتصف نوفمبر الماضي وصل عدد المسحات اليومية في المتوسط إلى 10 الألف مسحة أي أن إجمالي عدد التحاليل منذ اندلاع الأزمة تجاوز المليون و300 ألف مسحة.

أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هى سيلان الأنف و الرشح والصداع والإسهال وفقدان حاستي الشم والتذوق وظهور طفح جلدي وتكسير في العظام مع شعور بعدم القدرة على القيام بأي نشاط بدني لذلك يجب على اللذين يشتبهون في أعراض المرض عزل أنفسهم حتى ظهور نتيجة تحليل pcr الكاشف لفيروس كورونا فإذا كانت إيجابية يعرضوا أنفسهم على مستشفيات العزل لتلقى العلاج اللازم.

نسب التعافي من فيروس كورونا

زادت في الآونة الأخيرة سؤال عن كيف تحسب وزارة الصحة عدد إصابات كورونا فى مصر يوميًا؟ وهل تعكس الإعداد الحقيقة في أرض الواقع ولكن الحقيقة المؤكدة أن نسب التعافي من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تتجاوز 80 %  وذلك لا هناك من الحالات هى بسيطة ومتوسطة وشديدة وحالات حرجة نسب الشفاء تكون في المرحلتين الأولى والثانية حيث يمكن للأطباء علاج الحالة أما حالات الوفاة فتكون في الحالات الثالثة و الرابعة.

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