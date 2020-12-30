حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

حقيقة تحذير المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

وأكدت وزارة الصحة، فى بيان، لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المنشور الذى يحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات فى حال الشعور بأعراض كورونا أو أى مرض آخر غير صحيح، كما أنه يتداول رقم غير صحيح للدعم الطبى.وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن هذا المنشور لا يمت بصلة لوزارة الصحة المصرية، كما أن الوزارة تؤكد للمواطنين أن جميع المستشفيات متأهبة لاستقبال المرضى سواء مرضى فيروس كورونا أو غيرهم وأن رقم التواصل مع الوزارة هو 105.