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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:36 م
وزيرة الصحة الدكتورة
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
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كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، حقيقة ما يتم تداوله بشأن منشور يحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات فى حال الشعور بأعراض كورونا أو أى مرض آخر.

حقيقة تحذير المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

وأكدت وزارة الصحة، فى بيان، لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المنشور الذى يحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات فى حال الشعور بأعراض كورونا أو أى مرض آخر غير صحيح، كما أنه يتداول رقم غير صحيح للدعم الطبى.

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن هذا المنشور لا يمت بصلة لوزارة الصحة المصرية، كما أن الوزارة تؤكد للمواطنين أن جميع المستشفيات متأهبة لاستقبال المرضى سواء مرضى فيروس كورونا أو غيرهم وأن رقم التواصل مع الوزارة هو 105.

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