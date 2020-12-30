تفاصيل ألبوم محمد منير الجديد بعد طرح باب الجمال

تفاصيل ألبوم محمد منير الجديد بعد طرح أغنية باب الجمال

ويحتوي ألبوم منير على 6 أغاني، وهما "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي.بالاضافة إلى "زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وأغنية الالبوم "باب الجمال".ويتعاون الكينج في ألبومه الجديد لأول مرة مع الشاعر نور الدين محمد في أغنية "أنا رايق" التي يلحنها أحمد عمار وهي توزيع أسامة الهندي، كما يتعاون مع عدد من الموسيقيين منهم سامر أبو طالب، عمر إسماعيل، وسام عبد المنعم.الجدير ذكره أن أخر الاغنيات التي طرحها الكينج كانت أغنية "الناس في بلادى"، من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، والكليب من إخراج أحمد عبد المحسن.