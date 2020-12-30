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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم الحلقة الجديدة والإعادة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:35 م
مسلسل جمال الحريم
مسلسل جمال الحريم
محمد مجدي
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حقق مسلسل جمال الحريم نسب مشاهدة مرتفعة جعلته في أعلى قمم جوجل، حيث بحث عنه الملايين عقب عرض حلقاته الأولى.

تعرض مجموعة قنوات DMC مسلسل جمال الحريم بشكل شبه يومي على شاشتها، وسط ردود افعال إيجابية للغاية من قبل المشاهدين في جميع بلدان العالم العربي، بعد عرض أول عشر حلقات من العمل المنتمي لأعمال الرعب. 

مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم 

ويعرض مسلسل جمال الحريم من الأحد إلى الاربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC ويعاد الساعة 3 صباحًا، و12.30 ظهرًا، أما على قناة DMC دراما فيعرض الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 2.45 صباحًا، و9 صباحًا، و3.45 مساء.

قصة مسلسل جمال الحريم


العمل تدور أحداثه في إطار رعب، حول أحد القصص التي تتناول قضايا الدجل والشعوذة لكن بشكل مبني على قصة حقيقية، وذلك في إطار من الغموض والإثارة حتى الحلقات الأخيرة، وقد يتم بناء ديكور يضاهي قصة العمل هذه الفترة، حول أماكن المشعوذين والدجالين.

ابطال مسلسل جمال الحريم


ينتمي المسلسل إلى أعمال الـ45 حلقة، وهو من بطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق،، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله، تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى.

من جانب أخر تقف نور أمام النجم ياسر جلال فى مسلسله الرمضانى المقبل "ضل راجل"، للمرة الثانية بعد مسلسل "رحيم"، وتجسد نور فى هذا العمل دور طبيبة بشرية خلال أحداث المسلسل، وقد انطلق تصوير أول المشاهد منذ أسبوعين، والعمل من المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى.


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