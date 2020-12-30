يتبقى 4 أغنيات.. عمرو دياب يقترب من إنهاء طرح ألبومه الجديد

قارب السوبر ستار عمرو دياب من إنهاء طرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لا" والذي يحتفل به مع جمهوره خلال موسم احتفالات رأس السنة الجارية، وطرح منه 8 أغاني من أصل 12 أغنية قام بضمها للألبوم.وطرح الهضبة في غضون الأيام الماضية أغنيات مختلفة لاقت نجاح ونسب مشاهدة كبيرة ورواج بين جمهوره وصل عددهم لـ 8 أغنيات وهما:"يا أنا يا لأ"، "عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني يا حب"، "وأنا معاك"، "يادلعوا"، "من العشم"، ويتبقى له أربع أغنيات سيتم طرحهما خلال الساعات المقبلة وهما:"محسود، شكرا، محسود (Remix)، الجو جميل".ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والشعراء أبرزهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، خالد عز، محمد يحيى، عادل حقي، مكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.