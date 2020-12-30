اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

يفصلنا على بداية السنة الجديدة 2021 أقل من يومين، ويسعى العاملون في مجال البنوك لمعرفة موعد اجازة البنوك رأس السنة الميلادية لعام 2021 ويأتي ميعاد رأس السنة هذا العام بالتزامن يوم الجمعة، مما جعل العاملون في مجال البنوك يتساءلون عن ميعاد إجازتهم لرأس العام، ويعتقد بعض العاملون في البنوك أن تكون إجازة رأس السنة يوم الخميس كبديلا ليوم الجمعة بينما يعتقد بعضهم الآخر أن تكون هذه الإجازة يوم الأحد.

إجازة البنوك رأس السنة الميلادية ٢٠٢١





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وجزء ثالث من المنخرطين في العمل لدى البنوك يتوقعوا أن البنك المركزي لن يعطي أي إجازة للبنوك رأس السنة الميلادية 2021 للعاملين في قطاعه كبديل يوم الجمعة المتزامن مع بداية رأس العام الجديد 2021 وسيتم الاكتفاء بيوم الجمعة الذي يوافق الإجازة الأسبوعية، خاصة وأن البلاد تمر بأزمة فيروس كورونا المستجد.ويبحث العديد من المواطنين حاليًا على مواقع التواصل الإجتماعي على معرفة مواعيد اجازة البنوك لكي يتسنى لهم تنسيق زيارتهم للبنك قبل أو بعد يوم الإجازة، وقد صرح بعض المصادر المسئولة العاملون في البنوك في مصر لبعض المصادر الصحفية إنه لم يتم إبلاغهم حتى الآن بأي موعد للإجازات.جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر الشهر الماضي قرار السماح بفترة استثناءات بخصوص حزمة التعليمات التي صدرت يناير العام الماضي 2019، والتي تنص على عقد اجتماعات دورية لمجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة يكون خلال الهاتف أو الفيديو، حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، الذي تم بموجبه السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى، لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة حضورا، وذلك حتى نهاية العام، والاكتفاء بالاجتماع عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحالي.وقد سبق للبنك المركزي تقديم العديد من التسهيلات في الوقت الحالي أثناء جائحة كورونا المستجد للمواطنين وبعض الكيانات على حد السواء تخفيفا العبء المالي الواقع عليهم أثناء هذا الوقت.