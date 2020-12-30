رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
جريدة الدستور
اسماء منصور
طباعة
يفصلنا على بداية السنة الجديدة 2021 أقل من يومين، ويسعى العاملون في مجال البنوك لمعرفة موعد اجازة البنوك رأس السنة الميلادية لعام 2021 ويأتي ميعاد رأس السنة هذا العام بالتزامن يوم الجمعة، مما جعل العاملون في مجال البنوك يتساءلون عن ميعاد إجازتهم لرأس العام، ويعتقد بعض العاملون في البنوك أن تكون إجازة رأس السنة يوم الخميس كبديلا ليوم الجمعة بينما يعتقد بعضهم الآخر أن تكون هذه الإجازة يوم الأحد.

وجزء ثالث من المنخرطين في العمل لدى البنوك يتوقعوا أن البنك المركزي لن يعطي أي إجازة للبنوك رأس السنة الميلادية 2021 للعاملين في قطاعه كبديل يوم الجمعة المتزامن مع بداية رأس العام الجديد 2021 وسيتم الاكتفاء بيوم الجمعة الذي يوافق الإجازة الأسبوعية، خاصة وأن البلاد تمر بأزمة فيروس كورونا المستجد.

إجازة البنوك رأس السنة الميلادية ٢٠٢١

ويبحث العديد من المواطنين حاليًا على مواقع التواصل الإجتماعي على معرفة مواعيد اجازة البنوك لكي يتسنى لهم تنسيق زيارتهم للبنك قبل أو بعد يوم الإجازة، وقد صرح بعض المصادر المسئولة العاملون في البنوك في مصر لبعض المصادر الصحفية إنه لم يتم إبلاغهم حتى الآن بأي موعد للإجازات.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر الشهر الماضي قرار السماح بفترة استثناءات بخصوص حزمة التعليمات التي صدرت يناير العام الماضي 2019، والتي تنص على عقد اجتماعات دورية لمجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة يكون خلال الهاتف أو الفيديو، حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، الذي تم بموجبه السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى، لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة حضورا، وذلك حتى نهاية العام، والاكتفاء بالاجتماع عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

وقد سبق للبنك المركزي تقديم العديد من التسهيلات في الوقت الحالي أثناء جائحة كورونا المستجد للمواطنين وبعض الكيانات على حد السواء تخفيفا العبء المالي الواقع عليهم أثناء هذا الوقت.

قد يهمك أيضا..

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2021 في القطاع الخاص والحكومي



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عقب الإعدام.. والد «فتاة المعادى»: «مفيش حاجة تعوضنى بنتى.. والحكم يشفى الغليل»

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

تحركات لسحب الثقة من نقيب المحامين مارس المقبل

الصور

image description

حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

image description

توجيه من محافظ دمياط بشأن احتياجات مستشفى الحميات

image description

«سعد» يدرس شكاوي مدينة أسيوط الجديدة لإيجاد حلول فورية

image description

افتتاح مسجدين في أسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير فى دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

«Malvern college Egypt» تحتفل بالعام الميلادى الجديد بأضواء مبهرة وتصدر البهجة للمصريين (صور)

مواعيد قيام الليل وكيفية الصلاة وعدد الركعات

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

طريقة تجفيف الملابس المبللة في درجة حرارة تحت الصفر؟

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
المزيد

الثقافة

17 إصدارا للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى 2020

بدء اختبارات الدفعة الثانية لصنايعية مصر

كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»