موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2021 في القطاع الخاص والحكومي

يبحث العديد من موظفي القطاع الخاص والحكومي عن موعد اجازة رأس السنة الميلادية 2021 التي توافق يوم الجمعة المقبلة 1 يناير 2021 في السنة الجديدة، ويستعد المواطنون في كافة البيوت المصرية ببدء الاحتفال برأس السنة يوم الخميس 31 ديسمبر 2021.

موعد اجازة رأس السنة الميلادية 2021 في مصر

لا يعتبر يوم رأس السنة الميلادية 2021 اجازة رسمية للعاملين بالدولة في مصر، ولكن يتضمن شهر يناير 2021 اجازات رسمية للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي وهما يوم 7 يناير 2021 الذي يوافق عيد الميلاد المجيد و 25 يناير 2021 الذي يوافق يوم ثورة يناير وعيد الشرطة.

احتفالات رأس السنة 2021

وفي آخر قرارات مجلس الوزراء في آخر اجتماع له الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على إلغاء احتفالات رأس السنة 2021 في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين من خطر الاصابة بالفيروس .

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

قرر مجلس الوزراء تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021، والتي تقدر بـ 50 جنيه وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.





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ويحدث الآن على مستوى العالم إجراءات صارمة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة أنه تم التحور الآن وبدء ظهور بعض الحالات في بعض الدول الغربية وبعض الدول في جنوب إفريقيا ليتحور بـ 3 أشكال مختلفين لتعلن الدول الإغلاق التام ثانيًا ومنع الطيران والتعامل التجاري والاقتصادي بين الدول، خوفًا من انتقاله لباقي الدول خاصة والسلالات الجديدة تنتشر بشكل سريع، ولا نعلم هل سيتم المصل أو اللقاح المطروح على الساحة العالمية الآن معالجته أن ندور مرة أخري في الجهد للوصول إلى مصل جديد.