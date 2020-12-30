عقب انقشاع الشبورة.. فتح طريقى العلمين والسويس

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن فتح طريق السويس أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.كما تم فتح طريق العلمين أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.