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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم في «عنف قسم الموسكي»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:28 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تنطق الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام في القضية المعروفة بـ«أحداث عنف قسم الموسكي».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

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