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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمريكيون يرشحون ترامب وميشيل أوباما لشخصية 2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:53 م
ترامب
ترامب
أش أ
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أظهر استطلاع حديث للرأي أن الأمريكيين يرشحون كلا من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وميشيل أوباما قرينة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما باعتبارهما شخصيتي عام 2020.

ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية للبحوث الميدانية ونشرت نتائجه، الثلاثاء، فقد تفوق ترامب على الرئيس السابق أوباما بعد أن كانا متعادلين في العام الماضي وبعد أن كان أوباما ينال هذا اللقب سنويا على مدى 12 عاما باعتباره الشخصية الأكثر إثارة لإعجاب الأمريكيين متساويا في ذلك مع الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور.

من ناحية أخرى، حظيت ميشيل أوباما بإعجاب أغلب المشاركين في الاستطلاع من مواطني بلادها وذلك للعام الثالث على التوالي وحلت بعدها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في المركز الثاني.

ورشح 18% من الأمريكيين ترامب لنيل اللقب بينما كان نصيب باراك أوباما 15% فقط، في المقابل حصل الرئيس المنتخب بايدن على 6% وكان الدكتور فاوتشي الخبير الطبي في مكافحة الفيروسات المعدية على 3%، وتضمنت قائمة الشخصيات العشر المرشحة للقب أسماء أخرى، حصلت على نسب أقل، ومن بينهم بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت والدلاي لاما زعيم إقليم التبت والسيناتور اليساري الديمقراطي بيرني ساندرز.

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