«الدستور» تحاور أصحاب الحضانات بعد قرار التضامن بمنح التصاريح

أصدرت وزارة التضامن، قرارًا بمنح تراخيص للحضانات غير المرخصة لمدة 3 سنوات مع مراعاة التجديد، وذلك بعد استعراض الوضع الحالي لها."الدستور" حاورت أصحاب الحضانات حول ذلك القرار، ورصدت التزام بعض حضانات منطقة حلوان والمعادي بالإجراءات الاحترازية، وتمثلت تلك الإجراءات حول الاهتمام بسلامة الأطفال من ناحية النظافة الشخصية، ونظافة المكان، بجانب الحرص على ارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات الأخرى من تباعد اجتماعي والحفاظ على غسل الأيدي ووضع الكحول باستمرار.كما استقبل فريق إحدى حضانات منطقة حلوان القرار بفرحة كبيرة، مشيرين إلى أنه سيساهم في عملهم دون توتر أو قلق من شيء.وقالت مساعدة مدير الحضانة إن تلك القرارات ستحد من عمل بعض الأماكن دون نظام أو التزام بالمعايير المطلوبة تجاه الأطفال، وتابعت إن العمل العشوائي يؤدي للكثير من الكوارث في ظل اعتبار البعض الأماكن للكسب فقط دون التفكير في شيء آخر.وأضافت أن الترخيص سيعطيهم دافعا وسيسهل عليهم العديد من الخطوات التي يمكن أن تكون عائقا بالنسبة لهم في الحصول على طريقة قانونية للفتح.فيما قالت لمياء إبراهيم صاحبة أحد الحضانات أن القرار سيعمل على تطوير منظومتهم ويعتبر من أفضل الخيارات التي تساعد في تنمية الأطفال ويطبق مناهج واحدة لجميع الحضانات حول تنمية الأطفال ومشاركتهم مع أسرهم في التوعية المختلفة وخدمات تنظيم الأسرة في ظل جائحة كورونا."العيش بشكل قانوني يؤدي للتقدم"، وترى لمياء أن العمل بتصاريح يساعد في التخلص من بعض الأماكن التي لا تتعامل باحترافية مع الأطفال.