رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الدستور» تحاور أصحاب الحضانات بعد قرار التضامن بمنح التصاريح

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:45 م
أصحاب الحضانات
أصحاب الحضانات
نور أيمن
طباعة
أصدرت وزارة التضامن، قرارًا بمنح تراخيص للحضانات غير المرخصة لمدة 3 سنوات مع مراعاة التجديد، وذلك بعد استعراض الوضع الحالي لها.

"الدستور" حاورت أصحاب الحضانات حول ذلك القرار، ورصدت التزام بعض حضانات منطقة حلوان والمعادي بالإجراءات الاحترازية، وتمثلت تلك الإجراءات حول الاهتمام بسلامة الأطفال من ناحية النظافة الشخصية، ونظافة المكان، بجانب الحرص على ارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات الأخرى من تباعد اجتماعي والحفاظ على غسل الأيدي ووضع الكحول باستمرار.

كما استقبل فريق إحدى حضانات منطقة حلوان القرار بفرحة كبيرة، مشيرين إلى أنه سيساهم في عملهم دون توتر أو قلق من شيء.

وقالت مساعدة مدير الحضانة إن تلك القرارات ستحد من عمل بعض الأماكن دون نظام أو التزام بالمعايير المطلوبة تجاه الأطفال، وتابعت إن العمل العشوائي يؤدي للكثير من الكوارث في ظل اعتبار البعض الأماكن للكسب فقط دون التفكير في شيء آخر.

وأضافت أن الترخيص سيعطيهم دافعا وسيسهل عليهم العديد من الخطوات التي يمكن أن تكون عائقا بالنسبة لهم في الحصول على طريقة قانونية للفتح.

فيما قالت لمياء إبراهيم صاحبة أحد الحضانات أن القرار سيعمل على تطوير منظومتهم ويعتبر من أفضل الخيارات التي تساعد في تنمية الأطفال ويطبق مناهج واحدة لجميع الحضانات حول تنمية الأطفال ومشاركتهم مع أسرهم في التوعية المختلفة وخدمات تنظيم الأسرة في ظل جائحة كورونا.

"العيش بشكل قانوني يؤدي للتقدم"، وترى لمياء أن العمل بتصاريح يساعد في التخلص من بعض الأماكن التي لا تتعامل باحترافية مع الأطفال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

السيسى يوجه بتبسيط الإجراءات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الصور

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

أبو جليل يعلن سحب قرار اعتذاره عن منصب رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

«الثقافة» تقرر إلغاء احتفالات العام الجديد بالمحافظات

بسام عبدالسميع يتعاطى لقاح الكتابة للوقاية من كورونا عبر 11 جرعة أدبية